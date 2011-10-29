Чоловік і жінка знімали сімейне порно на мальовничих руїнах

Підозрювані у зйомках аматорського відео порнографічного характеру на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» перебувають на підписці про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор міста Севастополя Віталій БІЛОУС, коментуючи на прохання журналістів інформацію, що з`явилася останнім часом у мережі Інтернет, про те, що у Херсонесі невідомі знімали порнографічний фільм.

В.БІЛОУС повідомив, що у серпні було порушено кримінальну справу, в якій є «два фігуранта – чоловік і дружина». Прокурор не став називати прізвища, оскільки, за його словами, «ці чоловік і дружина не є обвинуваченими», але, зазначив В.БІЛОУС, «вони обґрунтовано підозрюються у скоєнні цього злочину».

«Учора стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», - заявив прокурор.

«Найближчим часом їм буде пред`явлене обвинувачення, і справу буде передано до суду», – додав він.