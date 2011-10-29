Янукович про транспорт, шляхи, футбол і комфорт

Президент України Віктор Янукович називає розбудову транспортних мереж України, забезпечення належного стану магістралей та підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень пріоритетними напрямами розвитку однієї із найважливіших галузей національної економіки.

Про це глава держави заявив у вітанні працівникам автомобільного транспорту і дорожнього господарства, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

«Сьогодні завдяки професійному менеджменту та системному підходу до вирішення стратегічних завдань ви робите вагомий внесок у розробку нових маршрутів, будівництво транспортних розв`язок, забезпечуючи гідну підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», - наголосив Президент.

Він висловив упевненість, що працівники автомобільного транспорту та дорожнього господарства країни й надалі сприятимуть модернізації об`єктів інфраструктури, поліпшенню безпеки руху та комфорту мільйонів наших співвітчизників і гостей України.

В.ЯНУКОВИЧ поажав усім міцного здоров`я, родинного благополуччя та успіхів.