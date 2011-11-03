«Лада» переїхала двох велосипедистів: один із них загинув
14:13, 03 листопада 2011Разное
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ДТП на Чернігівщині
У Чернігівській області автомобіль наїхав на двох велосипедистів, один з них загинув.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, дорожньо-транспортна пригода сталася у м. Щорс.
Водій автомобіля ВАЗ-2109 при роз’їзді із зустрічним автомобілем здійснив наїзд на двох велосипедистів. Внаслідок аварії велосипедист, 1977 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії.
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