Вітренко: ПСПУ зірвала навчання НАТО на території України (4 фото)

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО стверджує, що ПСПУ зірвала проведення двосторонніх українсько-американських тактичних навчань військово-морських сил «Сі Бриз-2007» на території України.

Про це Н.ВІТРЕНКО заявила на прес-конференції в УНІАН.

«Натовські» навчання «Сі Бриз-2007» провалилися. Ми цьому щиро раді», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

За її словами, понад 2 тис. активістів партії «вели боротьбу з «натовцями» в усіх регіонах України, де планувалося проведення навчань – в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і Автономній Республіці Крим.

Українська влада залякувала учасників акцій, чинила тиск на членів ПСПУ, СБУ проводила проти них спецоперації. Однак, за її словами, учасники акцій протесту контролювали пересування військовослужбовців у всіх 4-х регіонах. «Те, що заявлялося провести, – не було проведено. Ніяких масових переміщень військовослужбовців не було», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що навчання проводилися з метою «привчити Україну до НАТО й підготувати плацдарми для розгортання американських баз ПРО на нашій території».

Лідер ПСПУ стверджує, НАТО поширює міфи про те, що альянс може гарантувати захист від тероризму й принципи демократії.

Фото Олександра Синиці / УНІАН