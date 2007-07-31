Через тріщини в стінах евакуювали 60 мешканців будинку в Києві

У Шевченківському районі Києва через виникнення тріщин у п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Жилянська,120-б евакуйовані 60 мешканців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про розкриття тріщин рятувальники отримали вчора о 14.33 На місці події було встановили, що в зовнішніх цегляних стінах будівлі з першого по п’ятий поверх фасадного та тильного боків сталося розкриття тріщин шириною до 1,5 см. Будівля належить КП ЖЕК „Ярославська” і налічує 16 комунальних квартир, в яких проживає 60 осіб, в тому числі 12 дітей. Для контролю за розширенням тріщин рятувальники встановили контрольні „маяки”.

За попередніми висновками фахівців, ймовірною причиною виникнення тріщин могло стати проведення робіт з буріння свердловини для фундаменту іншого житлового будинку по вул. Жилянська 118.

Виїзна комісія з ТЕБ та НС Шевченківської районної державної адміністрації ухвалили рішення про відключення будинку від електромережі, газо- та водпостачання, а мешканцям було запропоновано 20 готельних номерів на 40 місць в готелі „Спорт” по вулиці Велика Васильківська,55 та надані автобуси для доставки їх до готелю.

Станом на 22-гу годину 30 липня з житлового будинку, що по вул. Жилянській,120-б, до готелю „Спорт” були відселені 14 мешканців, решта людей роз’їхалися для проживання до родичів.