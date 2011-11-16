Водія маршрутки, що кинув недопалок на авто секретаря міськради, відсторонили

У Тернополі водія маршрутки, який курив у салоні і викинув недопалок на лобове скло автомобіля секретаря міської ради Ігоря ТУРСЬКОГО, який проїздив поруч, на 5 днів відсторонили від роботи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник міського Управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ.

За його словами, І.ТУРСЬКИЙ про інцидент повідомив під час засідання виконкому, вказавши номер автобуса, після цього було проведено службове розслідування і встановлено особу водія.

«Ним виявився працівник КП «Тернопільміськавтотранс», йому оголошено догану та на 5 днів відсторонено від керування», – повідомив про міру покарання водія І.МЕДИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що загалом з початку року на роботу водіїв маршруток надійшло близько 80 скарг. Після їх розгляду 30 водіїв було взагалі звільнено з роботи, ще близько 20 отримали догани та були тимчасово усунуті від керування транспортними засобами.

«Звільнили тих водіїв, які неодноразово безпідставно відмовляли пільговикам, хамили людям. Тобто, вони попередньо вже отримували догану і не зробили висновків. Якщо ж на водія скаржаться вперше і цей факт підтверджується, він отримує догану і на 5 днів іде виконувати гаражні роботи. Окрім цього, таких водіїв перед поверненням на маршрут чекає перездача інструктажу з надання послуг громадським транспортом», – розповів І.МЕДИНСЬКИЙ.

Разом з тим він зазначив, що нерідко водіїв провокують самі пасажири.

«Тобто пільговик, якщо у салоні вже вичерпана квота перевезення пільговиків, таки платить за проїзд, але потім починає погрожувати водієві, що от він поскаржиться і перевізника чекатимуть неприємності. Окремі водії реагують на таку провокацію, виникає сварка і як результат – скарга на хамське ставлення водія до пенсіонера», – змалював ситуацію начальник міського управління транспорту.

Загалом, за його даними, із загальної кількості скарг 60% зумовлені відмовою у перевезенні пільговикам, 10-15% – розмовами водія по мобільному телефону під час руху, 15% – курінням в салоні, 10% – неввічливим ставленням до пасажирів.

«Реакція є по кожній скарзі. Але ми як управління стараємося діяти помірковано. Адже професійний водій швидко не народжується, його ще потрібно виростити. І якби постійно ставити питання про звільнення водіїв за порушення, то в нас уже б не було ні водіїв, ні перевізників», – підсумував І.МЕДИНСЬКИЙ.

Він також висловив переконання, що кількість скарг, якщо її порівнювати із кількістю перевезених водіями маршруток пасажирів, є мізерною.