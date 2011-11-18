ЗМІ: мажора, який збив на зупинці двох людей, відпустили під заставу

Мажор, який 15 листопада сидів за кермом джипа-вбивці, знаходиться на волі під заставою. Про це повідомляє газета "Сегодня".

«Проводяться необхідні слідчі заходи, за результатами яких буде прийнято подальше рішення щодо міри запобіжного заходу», - розповів виданню начальник ВЗГ ГУМВС в Донецькій області Ігор Дьомін.

При цьому міліція, як і раніше відмовляється називати ім`я водія, який збив людей. «Сьогодні» вдалося з`ясувати, хто керував Toyota Sequoia в той фатальний вечір. Один зі свідків аварії чув, як під час розбору ДТП згадувалося ім`я Артема Миргородського. Коли журналісти показали йому фото 29-річного комерційного директора однієї з донецьких компаній, що займається виробництвом кормів, він і ще один очевидець ДТП впізнали водія джипа. Примітно, що фото Артема Миргородського раптово зникло з сайту його компанії до середини вчорашнього дня.

Нагадаємо, 15 листопада о 15.50 в Куйбишевському районі Донецька водій на Toyota Sequoia на високій швидкості влетів у тролейбусну зупинку і на смерть задавив 37-річну вчительку фізкультури школи № 86 Ганну Агеєву та 57-річного коваля Руслана Мамісашвілі.