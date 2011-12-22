25 людей загинули у зіткненні автобуса та вантажівки з цеглою

00:55, 22 грудня 2011
Разное
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Велика автокатастрофа в Туреччині

Щонайменше25 людейзагинулиу великійавтокатастрофів Туреччині.

За повідомленняммісцевоївлади,великовантажнийавтомобіль звантажемцеглизіткнувсявпровінціїДіярбакирз пасажирськимавтобусом.24 людинизагинули намісці, щеодин померпізнішеу лікарні.Постраждали16 осіб.

Причиниаваріїз'ясовуються.Турецькіавтодорогивважаютьсядуже небезпечними: торіку ДТПу ційкраїні загинулиблизько4 тисяч людей, постраждали 211тисяч,зауважуєРадіоСвобода.

 

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