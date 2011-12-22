25 людей загинули у зіткненні автобуса та вантажівки з цеглою

Велика автокатастрофа в Туреччині

Щонайменше25 людейзагинулиу великійавтокатастрофів Туреччині.



За повідомленняммісцевоївлади,великовантажнийавтомобіль звантажемцеглизіткнувсявпровінціїДіярбакирз пасажирськимавтобусом.24 людинизагинули намісці, щеодин померпізнішеу лікарні.Постраждали16 осіб.



Причиниаваріїз'ясовуються.Турецькіавтодорогивважаютьсядуже небезпечними: торіку ДТПу ційкраїні загинулиблизько4 тисяч людей, постраждали 211тисяч,зауважуєРадіоСвобода.

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