25 людей загинули у зіткненні автобуса та вантажівки з цеглою
00:55, 22 грудня 2011Разное
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Велика автокатастрофа в Туреччині
Щонайменше25 людейзагинулиу великійавтокатастрофів Туреччині.
За повідомленняммісцевоївлади,великовантажнийавтомобіль звантажемцеглизіткнувсявпровінціїДіярбакирз пасажирськимавтобусом.24 людинизагинули намісці, щеодин померпізнішеу лікарні.Постраждали16 осіб.
Причиниаваріїз'ясовуються.Турецькіавтодорогивважаютьсядуже небезпечними: торіку ДТПу ційкраїні загинулиблизько4 тисяч людей, постраждали 211тисяч,зауважуєРадіоСвобода.
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