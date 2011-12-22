У ДТП потрапили двоє міліціонерів

На Чернігівщині двоє правоохоронців потрапили у ДТП, один з них загинув. Про це УНІАН повідомила представник Управління ДАІ в області Олена ЦАРЮК.

За її словами, аварія сталася на 65 км автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі між селами Сираї та Калитянське Козелецького району. Водій автомобіля "Fiat Doblo" під час виконання маневру обгону здійснив зіткнення з автомобілем "ГАЗ-3307", що рухався у попутному напрямку.

Внаслідок пригоди 25-річний пасажир автомобіля "Fiat Doblo", співробітник Козелецького райвідділу міліції від отриманих травм загинув на місці аварії. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного відділення Козелецької центральної районної лікарні.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка, до цього залучено інспекцію особового складу", - сказала О.ЦАРЮК.