У водіїв на трасі замерзло пальне

21:58, 29 січня 2012
Разное
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Повідомляє волинське ГУ МНС

На Волині рятувальники надали допомогу двом подорожуючим особам, в автомобілі яких замерзло дизельне пальне. Інцидент стався сьогодні на трасі Луцьк-Маневичі.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Головного управління МНС України в Волинській області, в автомобілі, що рухався в напрямку виїзду на київську трасу, внаслідок низької температури повітря замерзло дизельне пальне, і двоє людей у незнайомій місцевості опинилися в «морозній пастці».

Вони в телефонному режимі звернулися по допомогу, набравши номер порятунку «101». На їх пошуки виїхали працівники Ківерцівського райвідділу УМНС. Рятувальники швидко віднайшли потерпілих. Враховуючи низьку температуру - 22°С, щоб не дати людям замерзнути, їх пересадили до пожежного автомобіля, обігріли та доправили до найближчого населеного пункту.

Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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