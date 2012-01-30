Мерседес «на зебрі» збив 13-річного хлопчика

15:33, 30 січня 2012
Разное
2461 0

ДТП на Закарпатті

У селі Ракошино Мукачівського району Закарпаття внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили в УДАІ УМВС у Закарпатській області.

37-річний водій автомобіля «Мерседес Е200» скоїв наїзд на підлітка безпосередньо на пішохідному переході.

«Хлопчик одразу помер на місці дорожньо-транспортної пригоди», - уточнили у ДАІ.

Обставини з’ясовують правоохоронці.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter