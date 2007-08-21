Жириновський приїхав в Україну

20 липня з приватним візитом у Рівненську область прибув віце-спікер Держдуми Росії Володимир Жириновський. Його приїзд станом на першу половину 21 серпня проходить без ексцесів, не супроводжується акціями протесту та пікетами, повідомляє ЗІК .

Володимир Жириновський має намір відвідати Костопіль та дослідити історію своєї родини. Саме в Костополі, за архівними даними, мешкали його предки.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2006 року лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський після багаторічних пошуків знайшов рідних, які повідомили йому історію його батька та рідних по батьківській лінії.

Батько Володимира Вольфовича, Вольф Едельштейн народився 1907 році в Костополі в родині заможного фабриканта, лідера місцевої єврейської громади. Сім`я Едельштейнів продовжувала там жити і коли 1920 року Костопіль перейшов до Польщі, і коли 1939 року ввійшов до складу Рівненської області Радянської України. За фахом він був не юристом, як вважалося, а комерсантом і агрономом з дипломом Гренобльского університету (Франція), який він закінчив 1932 року.

"В результаті фашистської агресії дідусь з бабусею були розстріляні, сестра мого батька з дочкою були розстріляні..." - розповів Жириновський. "Батько мій з молодшим братом встигли виїхати. Їх евакуювали до Алма-Ати. Там мій батько познайомився з моєю матір`ю Олександрою Павлівною Жириновською, біженкою з Ленінграда", - продовжив він.

Після війни, 1946 року, братів, які мали польське громадянство, відправили до Польщі. "Оскільки в них були польські паспорти, радянські їм ще не встигли видати, то за наказом Сталіна, на підставі міжнародних договорів їх відправили до Польщі", - розповів Жириновський. 1949 року обидва вони емігрували до Ізраїлю.

В Ізраїлі Вольф Едельштейн одружився вдруге, дітей від цього шлюбу він не мав. У 1983-му він помер у віці 76 років.