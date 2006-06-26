Володимир Жириновський знайшов могилу батька в Ізраїлі та свої корені в Україні

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії, віце-спікер Держдуми Володимир Жириновський після багаторічних пошуків знайшов в Ізраїлі могилу свого батька і вперше зустрів двоюрідного брата, який тримає магазин в Тель-Авіві і знає лише кілька слів російською.

На прес-конференції в Тель-Авіві політик не приховував сліз, розповідаючи про життя свого батька, який востаннє побачив сина, коли тому було лише кілька місяців.

"П`ятдесят, сорок років тому починав шукати, двадцять, десять. Нарешті спільними зусиллями - моїми власними, журналістів, дипломатів російського посольства в Ізраїлі - я маю повну інформацію про мого батька", - сказав Жириновський.

Російський політик розповів, що, всупереч розхожій думці, його батько, Вольф Едельштейн, був за фахом не юристом, а комерсантом і агрономом з дипломом Гренобльського університету (Франція), який він закінчив 1932 року.

Батько лідера ЛДПР народився 1907 року в українському місті Костополі, яке тоді було частиною Російської імперії, в сім`ї заможного фабриканта, лідера місцевої єврейської громади.

Родина Едельштейнів продовжувала там жити, і коли 1920 року Костопіль перейшов до Польщі, і коли 1939 року ввійшов до складу Рівненської області Радянської України.

Все перекреслила Велика Вітчизняна війна. "У результаті фашистської агресії дідусь з бабусею були розстріляні, сестра мого батька з дочкою були розстріляні", - розповідає Жириновський.

"Батько мій, Вольф Едельштейн з його братом молодшим Аароном встигли виїхати. Їх евакуювали до Алма-Ати. Там мій батько познайомився з моєю матір`ю Олександрою Павлівною Жириновською, а його брат з іншою біженкою з Ленінграда", - продовжив він.

Після війни, 1946 року, Вольфа і Аарона, які мали польське громадянство, відправили до Польщі. "Оскільки у них були польські паспорти, радянські їм ще не встигли видати, то за наказом Сталіна, на підставі міжнародних договорів їх відправили до Польщі", - розповідає Жириновський.

1949 року обидва брати - батько і дядько Жириновського - емігрували до Ізраїлю.

"Батько, як усі, хто першими переїхали до Ізраїлю, одержав кімнату в бараку, а потім вже з 1953 року до дня смерті, 30 років, проживав тут у центрі (Тель-Авіва) на вулиці Дізенгоф. Я відвідав цю квартиру на другому поверсі - скромна двокімнатна квартира. І працював він в одній і тій самій фірмі, яка займалася закупівлею сільгосптехніки для Ізраїлю", - сказав Жириновський.

В Ізраїлі Вольф Едельштейн одружився вдруге, дітей від цього шлюбу він не мав. У 1983 році він помер у віці 76 років.

"Він вийшов з свого будинку, почав переходити вулицю і вже на той бік тротуару ступив, але автобус з зупинки рушив і збив його. Його доставили в лікарню, три тижні він прохворів, були у нього переломи стегна, мабуть, інші якісь удари. Зрештою це дало інсульт, і 20 серпня він помер", - продовжив Жириновський.

Вольфа (Зєєва) Едельштейна поховано на кладовищі міста Холона, неподалік Тель-Авіва.

Тепер в Тель-Авіві живе двоюрідний брат Жириновського - Іцхак Едельштейн. "На честь дідуся його назвали Іцхаком. Єдиний кровний родич. Син мого дядька, який був братом мого батька", - представив російський політик знайденого кузена, який також прийшов на прес-конференцію.

У Іцхака Едельштейна двоє дорослих синів і магазин в Тель-Авіві, він торгує товарами для оселі. Жириновський все життя зберігав єдину фотографію батька, двоюрідний брат передав йому 120 знімків і безліч документів з сімейного архіву, що відновили всю історію життя його батька.

"Тепер мені все відомо за все його 76 років: коли він народився, хто його батьки, як він вчився у Франції, як опинився в Алма-Аті, як вони повернулися до Польщі, з Польщі переїхали до Ізраїлю, де він прожив 34 роки". Разом з фотографіями і документами лідер ЛДПР везе на батьківщину особисті речі батька - порцелянову цукорницю, блюдо для хліба і теплу ватяну ковдру.

РІА "Новини"