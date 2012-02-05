Столичних водіїв просять не виїжджати у місто

Столична Державтоінспекція закликає водіїв у зв’язку зі складними погодними умовами по можливості не виїжджати у місто.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, у разі виїзду у місто за крайньої необхідності ДАІ просить водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не залишати автомобілі на узбіччі, оскільки це створюватиме перешкоди для снігоприбиральної техніки.

Водіїв, які ігноруватимуть правила паркування, інспектори ДАІ, згідно з чинним законодавством, притягуватимуться до адміністративної відповідальності. Штраф за стоянку в недозволених місцях становить 255-340 грн.

При цьому у Відділі зв’язків з громадськістю зауважили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов, які негативно вплинули на рух автотранспорту у Києві, особовий склад столичної Державтоінспекції переведено на посилений варіант несення служби – до 13 лютого включно.

В деяких місцях на території столиці, де через снігопади особливо ускладнений проїзд, було тимчасово обмежено рух габаритного вантажного автотранспорту.