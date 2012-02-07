На захист позиції Михайла Добкіна

Віктор Тимошенко, колишній кореспондент львівської газети «ПостПоступ», письменник Сергій Жадан та брати Капранови, які називають себе письменниками, виступили в УНІАН з власними коментарями до статті Михайла Добкіна «Українська інтелігенція зникає. Думки вголос ».

Безумовно, відгуки вийшли різні - в силу відмінностей в інтелектуальному рівні авторів коментарів.

Простіше за все з бр.Капрановими. Цим, як вони про себе говорять, «письменникам», певно, і в голову не може прийти, що люди можуть висловлювати думки з власної волі, керуючись власними переконаннями. Так як це зробив Михайло Добкін. Бр.Капранови у всьому шукають конспірологію, і знаходять, звичайно. Що ж до їх «творчості», то після їх опусів про «камені, які треба кидати в смертельно небезпечну для кожного громадянина владу», я б порадив бр.Кармановим не пропускати регулярні візити до лікаря-ветеринара. Бажано знайти двох ветеринарів, братів-близнюків, так гарантій лікування додасться.

Нелюбов до влади вельми відрізняється від закликів «мочити владу». При всій моїй нелюбові до пана Ющенка і пані Тимошенко, певно - кумирів бр.Капранових - я ніколи не закликав кидати в них камені.

Віктор Тимошенко в своєму коментарі просто зманіпулював. Не зовсім розумію, навіщо.

Михайло Добкін висловився з приводу Дня соборності Україні гранично зрозуміло. З його точки зору, свято Дня соборності може стати всенародним - у майбутньому. А ось Віктор Тимошенко маніпулює, приписуючи Добкіну твердження: «єдність країни - це дурощі західноукраїнських еліт, це ідея не« всенародна », а ось перемога над фашизмом - інша справа».

Справжня, а не для галочки, єдність можлива між людьми, які якщо навіть не поділяють єдині цінності, то хоча б чують один одного, і Тимошенко не може цього не розуміти. Це означає, що якщо одна частина України хоче, щоб День соборності Україні сприймався всенародним святом, то вона повинна визнати і цінності цієї частини України.

І це, з одного боку, - не важко. Бо перемога над фашизмом, День Перемоги, дійсно є в Україні всенародним святом. Це свято перемоги над ворогом, який хотів знищити всіх слов'ян на території сучасної України, і з цим сперечатися неможливо. Михайло Добкін, ініціюючи кожного травня безкоштовні перегляди в харківських кінотеатрах художніх фільмів про перемогу в тій війні народів, що входили до СРСР, не дає Великій Перемозі піти у безпам'ятство.

Але, з іншого боку, щось заважає Віктору Тимошенку визнати День Перемоги всеукраїнським національним святом. Бо, визнавши це свято, він скаже «А» і буде змушений сказати «Б». Допускаю, що це «Б» може полягати, наприклад, в тому, що військовослужбовці дивізії СС «Галичина», яких розкручують у Львові, рідному місті пана Тимошенка, жодною мірою не є і не можуть бути героями для України, як особи, які принесли присягу фюреру Адольфу Гітлеру.

Сергій Жадан, який здійснив у своїй книзі «Ворошиловград» непогану спробу, хоча, з моєї точки зору, вона страждає на багатослівність, усвідомити, що відбувається з Україною в останні роки, може, знову-таки з моєї точки зору, усвідомити, про що пише Михайло Добкін. Для цього йому просто треба перечитати текст Михайла Добкіна, що, втім, можуть зробити і бр.Капранови, і Віктор Тимошенко.

А пише Михайло Добкін на «вічну тему» - усвідомлення інтелігенцією своєї відповідальності перед народом. І він має повне моральне право писати про це.

Хіба не попереджав Михайло Добкін, і не тільки він, якою деградацією України обернеться влада «помаранчевих» Ющенко-Тимошенко? Хіба не робив він це в той час, коли вся так звана українська інтелігенція захлинаючись агітувала за Ющенка? Ви відповісте мені, що це було її право. Згоден, але за право передбачена відповідальність.

Хіба українській інтелігенції немає чого обміркувати з того, що сталося з Україною, а письменникам, маю на увазі справжніх письменників, нема чого запропонувати з обдуманого?

Хіба не гідна цього письменницького пера трагедія обману Україні більшовиками, які свого часу стали суперпопулярними в нашій країні, роздавши землю селянам? Але ж це було, правда? І хіба не в насажденій більшовиками зрівнялівці фактично корениться протидія приватизації землі?

Хіба не гідна письменницького пера трагедія «помаранчевої революції», коли тисячі якщо не мільйони людей в Україні і в усьому світі виявилися обдуреними, наприклад, «отруєнням Ющенка»?

І хіба не письменники повинні формулювати смисли, квінтесенцію того, що відбувається? Не в цьому їхня робота?

А поки вони не роблять свою роботу, дозвольте ставиться до них заслужено, як до дрібних екстремістів, які відпрацьовують гроші дрібних політиків.

В'ячеслав Піховшек