У Києві БМВ вилетів на зустрічну й врізався в Ланос: загинула людина

На Мінському проспекті в Києві сталося зіткнення позашляховика «БМВ Х5» та «Ланоса». Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, двоє - важко травмовані.

Як сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, ДТП сталася увечері 8 лютого, близько 20.00.

Попередньо з’ясовано, що 28-річний водій «БMВ Х5» рухався з боку села Нові Петрівці у напрямку столиці. З невідомих поки що причин, він не зміг впоратись з керуванням і автомобіль опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з «Деу Ланосом», в якому їхало подружжя.

Водій легковика, 42-річний мешканець Київської області, загинув на місці пригоди, а пасажирка «Ланоса» у вкрай важкому стані доставлена до лікувального закладу. Тяжкі травми отримав також і водій позашляховика, мешканець міста Ірпінь. Його також госпіталізовано із забиттям тіла, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітини та живота, струсом головного мозку, відкритим переломом плечового суглобу та гомілки.

В УДАІ зазначають, що водій позашляховика мав невеликий стаж керування. Він отримав посвідчення менше двох років тому.

Розпочато розслідування цієї пригоди.

В УДАІ також нагадали, що нещодавно у Києві, на мосту «Патона», трапилася схожа пригода. Там водій «БМВ» з невеликим стажем не зміг впоратись з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті, було пошкоджено сім авто, четверо людей знаходяться на лікуванні, а водій згодом помер у лікарні.