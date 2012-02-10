Експерт: скоро Україна потребуватиме агресивнішої політики МЗС

Київ. 10 лютого. УНІАН. Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що в період спаду економічної активності в світі Україні буде просто необхідна агресивніша політика МЗС щодо просування наших експортерів на зовнішніх ринках.

Про це експерт заявив, коментуючи підсумки діяльності Міністерства закордонних справ України під керівництвом Костянтина ГРИЩЕНКА в 2011 році і пріоритетні плани відомства на 2012 рік.

О.УСТЕНКО «достатньо позитивно» оцінив політику, що проводилася Міністерством закордонних справ у 2011 році.

Насамперед, зазначив Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, «Україна - відкрита економіка, половину нашого доходу ми одержуємо за рахунок експорту товару. І тому просування наших ресурсів на зовнішні ринки, забезпечення їм доступу на нові зовнішні ринки є одним з найважливіших завдань. І в цьому разі це завдання досить непогано виконано».

О.УСТЕНКО відзначив підписання договору про зону вільної торгівлі з СНД. «Це етап роботи, який був завершений. З цієї точки зору щодо просування наших експортерів МЗС досить непогано спрацював», - вважає експерт.

За його словами, МЗС «непогано спрацював і в забезпеченні переговорного процесу в плані взаємин з МВФ, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку».

Експерт вважає важливим напрямком роботи МЗС у 2010-2011 рр. допомогу в залученні в економіку іноземних інвестицій. За словами О.УСТЕНКА, «минулого року було розподілено близько 300 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій, які пішли на ринки, що розвивалися. Україна одержала не так багато з цієї загальної порції. Обсяг притоку прямих іноземних інвестицій у 2011 році в Україну був на рівні 6 млрд. доларів».

За словами експерта, з цієї точки зору потенціал України значно більший, але він зазначив, що «зростання притоку прямих іноземних інвестицій незначний, порівнянню, скажімо, з 2010 роком, але значний - з 2009 роком. Це показово».

На думку експерта, «найбільші ризики, найбільші спади наступного року в плані економічної політики МЗС, будуть пов`язані з тим, що світова економічна ситуація явно погіршується, темпи економічного зростання будуть нижчі, а це означає, що можливості для наших експортерів погіршуються. Тут важливо, щоб МЗС продовжував лобіювати інтереси наших експортерів на зовнішніх ринках і допомагав знайти додаткові ринки».

О.УСТЕНКО позитивно оцінює створення Ради експортерів при МЗС, який «намагається виробляти єдину, комплексну політику. Важливо посилити цей напрямок і не забувати про нього, він дуже важливий для країни».

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера вважає, що в 2012 році важливо довести до логічного завершення підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, продовжити розпочаті раніше переговорні процеси з Ізраїлем і Туреччиною, ініціювати їх додатково з іншими країнами. «Чим відкритіша економіка - тим краще ми можемо просувати ніші товари на міжнародних ринках», - підкреслив експерт.

За словами О.УСТЕНКА, всі ці проекти - довгострокові, тому важливо мати стратегічне бачення.

При цьому експерт зузначив, що «агресивніша політика МЗС стосовно продовження просування наших експортерів на зовнішніх ринках у період спаду економічної активності в світі, буде просто необхідна». Крім того, додав О.УСТЕНКО, слід продовжувати дії по залученню додаткових фінансів у країну як у вигляді кредитів, так і у вигляді прямих іноземних інвестицій.

Експерт вважає важливим продовження переговорного процесу з міжнародними фінансовими інституціями з метою отримання додаткового фінансового ресурсу і допомоги українському бізнесу в рефінансуванні або в реструктуризації своїх боргів.

«Роль МЗС у поліпшенні інвестиційного клімату в більшості випадків пов`язана з формуванням позитивного іміджу країни на міжнародній арені і свого роду маркетингу в міжнародних бізнес-колах», - вважає О.УСТЕНКО.