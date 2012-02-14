Рідні Вітні Х'юстон не вірять у смерть від води

00:16, 14 лютого 2012
Разное
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Співачку поховають у п'ятницю в Нью-Джерсі

Вітні Х'юстон поховають у п'ятницю на батьківщині - в штаті Нью-Джерсі, повідомляє Associated Press з посиланням на джерела, близькі до сім'ї Х'юстон. Тіло співачки перевезуть на літаку з Лос-Анджелеса в її рідне місто Ньюарк в найближчі кілька годин, зазначає агентство.

За даними джерел, родичі Х'юстон просять провести церемонію прощання із зіркою поп-музики на арені спорткомплексу Prudential Center в Ньюарку, розрахованого на 18 тисяч глядачів.

Як раніше повідомляли родичі зірки, першим, хто виявив Вітні Х'юстон у ванній кімнаті, була її тітка Мері Джонс. Вона підготувала вечірню сукню для племінниці і чекала її виходу з ванної. Однак, не дочекавшись, вирішила зазирнути у ванну. Саме Мері Джонс витягла звідти Х'юстон і почала надавати їй першу медичну допомогу.

У понеділок інтернет-портал TMZ з посиланням на судового слідчого та представників родини зірки писав, що знаменита співачка померла до того, як її тіло занурилося під воду у ванній. За даними порталу, води в легенях співачки було недостатньо для того, щоб настала смерть. Члени сім'ї співачки схиляються до версії про загибель в результаті прийому психотропного лікарського препарату "Ксанакс" та інших медикаментів після вживання алкоголю.

Вітні Х'юстон померла в ніч на неділю в номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз, смерть констатували, прибувши за викликом, лікарі швидкої допомоги. Співачці було 48 років. Офіційної інформації про причини смерті досі не надходило, зауважує РІА "Новости".

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