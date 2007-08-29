Вєрка Сердючка перевершила Тото Кутуньо

Андрій Данилко (сценічний псевдонім — Вєрка Сердючка) з піснею Dancing (Lasha Tumbai), дебютував в офіційному хіт-параді синглів Франції на високому 6-му місці.

Вперше з 1990 року нефранцузький учасник Євробачення потрапив до Топ-10 пісень Франції. Тоді в десятці лідерів на 9-му місці побував Тото Кутуньо — переможець Євробачення-1990.

За даними Syndicat national de l`edition phonographique, українська поп-зірка посіла найвище місце серед дебютантів тижня. І як повідомляє сайт single-europe.com, це стало повною несподіванкою для музичних експертів. Ніхто не прогнозував, що Сердючка навіть близько підійде до Топ-10. Посприяла успіхові Сердючки активна підтримка радіостанції NRJ.

Нагадаймо, що в середині літа Андрій Данилко підписав два контракти з французьким підрозділом Universal і німецьким Warner. Ці найбільші компанії у сфері шоу-бізнесу планують видання альбому Вєрки Сердючки для європейських країн. Вони ж займатимуться просуванням диску. Можливо, новий альбом також продаватимуть в Україні і Росії. Половина композицій, що ввійшли до нього, — нові пісні. Із старих — «Всё будет хорошо», «Гоп-гоп» та інші.

Для європейського слухача тексти сєрдючкіних хітів перекладуть англійською та німецькою. Музику теж адаптують для Європи.

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