ДТП у Запоріжжі: водій маршрутки хотів проскочити на червоне світло?

Причина ДТП у Запоріжжі, в результаті якої сьогодні загинув один пасажир маршрутки і 12 отримали поранення, – порушення Правил дорожнього руху одним із трьох водіїв транспортних засобів - учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомив УНІАН начальник відділу профілактики Управління ДАІ у Запорізькій області Андрій ТОПЧІЙ, такі попередні висновки дослідчої перевірки, що проводиться за фактом ДТП.

«Зараз проводиться опитування свідків, потерпілих, відновлюються обставини ДТП, у якому зіткнулися вантажний фургон, вантажівка з бочкою - так звана «водовозка» - і пасажирський мікроавтобус, що слідував по маршруту № 14. Після з`ясування усіх обставин причина ДТП буде названа однозначно.Однак вже зараз можна сказати, що причиною аварії стало порушення Правил дорожнього руху на перехресті одним із водіїв», – сказав А.ТОПЧІЙ.

За словами очевидців інциденту, ПДР порушив саме водій маршрутки, який нібито намагався «проскочити на червоне світло».

У ДАІ дану версію поки що не підтверджують, але й не спростовують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13:00 у Запоріжжі сталася ДТП, у якій перекинулася маршрутка. В результаті аварії одна людина загинула, ще 12 були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.