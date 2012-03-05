ДТП на Харківщині: троє людей загинуло, шість постраждало

08:42, 05 березня 2012
Разное
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На 562-му кілометрі автошляху Київ – Харків - Довжанський зіткнулися дві іномарки

Сьогодні о 1.30 поблизу с. Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області внаслідок ДТП загинуло троє осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, на 562-му кілометрі автошляху Київ – Харків - Довжанський водій легкового автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Mercedes E 200. Внаслідок ДТП троє осіб загинуло і шестеро постраждало.

Постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Чугуївської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Харківській області.

 

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