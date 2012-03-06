18-річний водій вилетів на зустрічну: є жертви

На Донеччині під час зіткнення автомобілів загинуло двоє осіб, ще троє травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося на 66-му км автодороги Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка.

18-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Ford Escort.

Внаслідок ДТП водій та одна пасажирка автомобіля Ford загинули на місці пригоди, а водій автомобіля Mitsubishi та ще двоє пасажирів автомобіля Ford отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.