Водій завдав міліціонеру тілесні ушкодження
23:28, 06 березня 2012Разное
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У Донецьку порушено кримінальну справу
Прокуратурою Ворошиловського району Донецька порушено кримінальну справу щодо водія, який завдав співробітнику правоохоронних органів тілесні ушкодження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, прокуратурою було встановлено, що працівники ДАІ та міліції вилучали транспортний засіб у громадянина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік при цьому чинив опір. Зокрема, навмисне завдав одному з правоохоронців, який перебував при виконанні службових обов'язків, тілесні ушкодження.
За даним фактом прокуратурою Ворошиловського району порушено кримінальну справу щодо водія за ч. 2 ст. 345 КК України.
Ведеться слідство.
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