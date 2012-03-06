Водій завдав міліціонеру тілесні ушкодження

Прокуратурою Ворошиловського району Донецька порушено кримінальну справу щодо водія, який завдав співробітнику правоохоронних органів тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, прокуратурою було встановлено, що працівники ДАІ та міліції вилучали транспортний засіб у громадянина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік при цьому чинив опір. Зокрема, навмисне завдав одному з правоохоронців, який перебував при виконанні службових обов'язків, тілесні ушкодження.

За даним фактом прокуратурою Ворошиловського району порушено кримінальну справу щодо водія за ч. 2 ст. 345 КК України.

Ведеться слідство.