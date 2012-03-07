Журналісти врятували Потапа

Міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ відзначив журналістів, які ініціювали порятунок ведмедя Потапа, що в жахливих умовах утримувався на території однієї з громадських організацій в м. Луганськ.

Подяки міністра 6 березня отримали кореспондент та оператор телеканалу «1+1» Олена ЧЕРНЯЄВА та Іван САВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.

«У справі захисту тварин Мінприроди дуже розраховує на співпрацю з екологічною громадськістю та журналістами, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. – Порятунок ведмедя Потапа – яскравий приклад такої співпраці».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц. р. група представників луганських і всеукраїнських ЗМІ увійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва КСУ», з метою перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем. Бурого ведмедя звуть Потап, йому 2 роки, він занесений в Червону книгу України. Журналісти побачили тварину в жахливому стані: нашийник вріс у шию, розірвавши шерсть, душить тварину, завдаючи йому сильного болю. Голова міської організації Всеукраїнської громадської організації «Кіно логічна спілка України» (президент обласної громадської організації національно-патріотичного клубу «Барс») Василь ГОЛІКОВ вийшов до журналістів і напав на оператора 1+1, вдарив його камеру. Журналісти викликали міліцію. Матеріали щодо інциденту зібрали співробітники міліції і передали до прокуратури Кам’янобродського району Луганська для порушення кримінальної справи стосовно В.ГОЛІКОВА за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною.

17 лютого на доручення міністра екології і природних ресурсів України М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО Державна екологічна інспекція провела перевірку повідомлень про жорстоке поводження з ведмедем Потапом.

27 лютого стало відомо, що міліція вирішила не порушувати кримінальну справу стосовно В.ГОЛІКОВА за статтею «жорстоке поводження з тваринами» через відсутність складу злочину.

Наразі Потап перебуває в Центрі реабілітації ведмедів, який працює на території національного природного парку «Синевир» (Закарпатська область).