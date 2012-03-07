Журналісти врятували Потапа
Міністр екології та природних ресурсів відзначив журналістів, які ініціювали порятунок ведмедя із жахливих умов
Міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ відзначив журналістів, які ініціювали порятунок ведмедя Потапа, що в жахливих умовах утримувався на території однієї з громадських організацій в м. Луганськ.
Подяки міністра 6 березня отримали кореспондент та оператор телеканалу «1+1» Олена ЧЕРНЯЄВА та Іван САВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди.
«У справі захисту тварин Мінприроди дуже розраховує на співпрацю з екологічною громадськістю та журналістами, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. – Порятунок ведмедя Потапа – яскравий приклад такої співпраці».
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц. р. група представників луганських і всеукраїнських ЗМІ увійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва КСУ», з метою перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем. Бурого ведмедя звуть Потап, йому 2 роки, він занесений в Червону книгу України. Журналісти побачили тварину в жахливому стані: нашийник вріс у шию, розірвавши шерсть, душить тварину, завдаючи йому сильного болю. Голова міської організації Всеукраїнської громадської організації «Кіно логічна спілка України» (президент обласної громадської організації національно-патріотичного клубу «Барс») Василь ГОЛІКОВ вийшов до журналістів і напав на оператора 1+1, вдарив його камеру. Журналісти викликали міліцію. Матеріали щодо інциденту зібрали співробітники міліції і передали до прокуратури Кам’янобродського району Луганська для порушення кримінальної справи стосовно В.ГОЛІКОВА за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною.
17 лютого на доручення міністра екології і природних ресурсів України М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО Державна екологічна інспекція провела перевірку повідомлень про жорстоке поводження з ведмедем Потапом.
27 лютого стало відомо, що міліція вирішила не порушувати кримінальну справу стосовно В.ГОЛІКОВА за статтею «жорстоке поводження з тваринами» через відсутність складу злочину.
Наразі Потап перебуває в Центрі реабілітації ведмедів, який працює на території національного природного парку «Синевир» (Закарпатська область).