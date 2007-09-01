BMW врізався в автобус: 4 людей загинули, 7 постраждали

Внаслідок ДТП, яке сталось сьогодні у центрі Львова, загинуло четверо осіб, повідомляє “5 канал”.

Вранці 21-річний водій легкового автомобіля BMW на червоний сигнал світлофора виїхав на перехрестя і зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес", в якому з роботи їхали 10 працівників однієї із фірм. Двоє пасажирів і водій мікроавтобуса загинули одразу, вісьмох шпиталізували. Ще один пасажир мікроавтобуса від травм помер у лікарні.

Водій BMW лишився неушкодженим. За попереднією інформацією ДАІ, він перебував у нетверезому стані. Кілька місяців тому у нього вилучили водійське посвідчення - також через пияцтво за кермом.