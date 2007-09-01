BMW врізався в автобус: 4 людей загинули, 7 постраждали
14:25, 01 вересня 2007Разное
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Легковик підкинув мікроавтобус у повітря
Внаслідок ДТП, яке сталось сьогодні у центрі Львова, загинуло четверо осіб, повідомляє “5 канал”.
Вранці 21-річний водій легкового автомобіля BMW на червоний сигнал світлофора виїхав на перехрестя і зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес", в якому з роботи їхали 10 працівників однієї із фірм. Двоє пасажирів і водій мікроавтобуса загинули одразу, вісьмох шпиталізували. Ще один пасажир мікроавтобуса від травм помер у лікарні.
Водій BMW лишився неушкодженим. За попереднією інформацією ДАІ, він перебував у нетверезому стані. Кілька місяців тому у нього вилучили водійське посвідчення - також через пияцтво за кермом.
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