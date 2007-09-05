Відміна депутатських пільг замилює очі електорату

Думка Вчорашнє голосування депутатів V скликання за відміну пільг на засіданні парламентської коаліції (а не на засіданні Верховної Ради) стане, напевно, еталоном лукавства і брехливості. Адже перш ніж відмінити депутатські пільги, депутати спочатку... на повну ними скористалися – рік тому, коли були вибрані в Раду. А зараз просто зробили “ласку” – відмовилися від отримання цих же пільг “на біс”.

Пригадаємо, що менше ніж півтора роки тому у Верховну Раду прийшов новий склад народних обранців. Як годиться, одержали високу зарплату і бонуси, квартири (або компенсацію), машини і повний пакет інших преференцій. Всі ці місяці вони справно користувалися подарованими благами (при тому, що багато нардепів навіть не зволили з`являтися в Раді на засіданнях, тим більше – не ініціювали ніяких законопроектів).

І ось, в світлі позачергових виборів, раптом вирішили відмовитися від цих пільг. Причому, коаліціянти так поспішають, що навіть не можуть дочекатися скликання нового парламенту, а воліють позбавити себе преференцій негайно.

Питання – для чого раптом такий поспіх? Елементарно, як мінімум три вигоди. По-перше, пільги ці їм вже не потрібні. Подивіться на списки – майже 80% у списках на позачергових виборах – депутати з V скликання. Отже пільгами вони вже сповна скористалися, а закон, на жаль, не вимагає від нардепа віддати частину одержаних дарів у разі дострокових виборів. Шкода, все-таки за рік явно не відробили одержане депутати. Ну, може, тепер за минулі півтора роки V скликання і 5 років майбутнього, VI скликання, відпрацюють.

Друга вигода – якщо ухвалення закону про відмову від пільг правильно пропіарити, то перед новими виборами в очах електорату «очки» набрати можна. Ось-де, які ми – ПР, КПУ, СПУ - справді народні обранці, нарівні з народом з економічними негараздами боротимемося.

І нарешті, третя вигода. Ви тільки уявіть, у яке цікаве положення поставила біло-блакитна коаліція Президента! Можна сказати, до самих виборів забезпечили собі благодатний грунт для критики помаранчевих зі всіма їх передвиборчими гаслами. Закон про відміну пільг збори депутатів прийняли, тепер Мороз його радісно підпише і парламентські клерки відправлять документ до Секретаріату Президента – на підпис гарантові. І що далі? Ющенко вже його точно не підпише, оскільки не раз говорив, що нелегітимна нині ВР, всі її засідання і прийняті закони (і не повинен підписувати – Рада вже так собі, фантом, 2/3 депутатів, як передбачає Конституція, в ній явно не набирається). Втім, всі ці дрібниці не завадять і Партії регіонів, і КПУ, і СПУ вволю наговоритися про те, що основний противник відміни пільг для депутатів, виявляється, ось він, Президент. Ми, коаліція, відмовилися від пільг, а вони, помаранчеві на чолі з Президентом, не дають нам від цих пільг позбавитися. Хіба ж можна вірити передвиборчим гаслам НУ-НСу, ну і тому подібна риторика. Тобто, у будь-який момент, будь-якому помаранчевому агітаторові можна ставити «безневинне» запитання: «Якщо ваша сила – за відміну пільг, то чому ж ваш Президент не підписує цей закон?» І цілком об`єктивне мотивування з боку Президента, чому він не підписує ці закони – так його і зовсім в спілкуванні з електоратом опустити можна, обійти мовчанням, не відмітити.

Нічого не скажеш – переведення стрілок – улюблений прийомчик коаліції. Ось тільки, виборець нині – не дурень, і поспіх йому такий не потрібен (не бліх ловите, панове). Отже, моя порада коаліції – не напружуйтеся. Мене, виборця, цілком влаштує, якщо закон про відміну депутатських пільг, а заразом і недоторканності, прийме новообрана Верховна Рада VI скликання, у якій буде нормальна конституційна більшість і в чиїй легітимності ніхто не сумніватиметься. І Президент цей закон підпише (ось тоді – хай тільки спробує не підписати!).

А чи буде прийнятий такий закон через місяць, два або три – не має значення. Поки ж лідери партій, що йдуть на вибори цілком можуть підписати джентльменську угоду. Щось на кшталт – у разі обрання до ВР, ми зобов`язуємося не торкатися ні квартир, ні грошей, ні машин – до ухвалення закону про відміну депутатських пільг.

Тетяна, м. Київ