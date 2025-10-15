Минулого тижня президент США заявив, що Іспанію слід виключити з НАТО.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 14 жовтня, повідомив, що розглядає можливість введення торговельних санкцій проти Іспанії, бо ця країна відмовляється збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, пише Reuters.

"Я дуже незадоволений Іспанією. Це єдина країна, яка не підвищила свої видатки до 5%... Тому я незадоволений Іспанією", – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Видання зазначає, що голова Білого дому неодноразово закликав членів НАТО збільшити видатки на власну оборону. Також він висловив сумніви щодо готовності Вашингтона надавати допомогу членам, які не витрачають достатньо коштів.

В матеріалі згадується, що минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стуббом він заявив, що НАТО слід розглянути можливість виключення Іспанії з альянсу через її відмову погодитися на нові зобов'язання.

Через значну загрозу з боку Росії, яку вона становить з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, члени НАТО стверджують, що їхні попередні зобов'язання щодо витрат у розмірі 2% ВВП більше не є достатніми.

Видання додало, що Іспанія була єдиним членом альянсу з 32 країн, яка не взяла на себе зобов'язання збільшити військові витрати до 5% ВВП.

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай збереться напасти на Тайвань, то він може використати агресію Росії проти НАТО, щоб відвернути увагу Альянсу. За даними видання The Washington Post, Росія допомагає Китаю з навчанням і наданням технологій в одній із небагатьох галузей, де російська армія все ще перевершує можливості китайських військових, - у повітряно-десантних військах.

Також ми писали, що колишній командувач Сухопутних військ США у Європі Бен Годжес спрогнозував, що якщо Росія зважиться напасти на країну НАТО, то її військові об'єкти у Калінінграді та Севастополі буде знищено в перші ж години. Він зазначив, що зіткнення Росії з НАТО не було б схожим на війну в Україні. Годжес додав, що якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська Альянсу.

