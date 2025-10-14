Рютте висловив невдоволення тим, як повільно США постачають замовлене озброєння.

Країнам Європи, які замовили у США винищувачі F-35 і зенітні ракетні комплекси Patriot, доводиться довго чекати поставок через повільний темп виробництва цього озброєння.

Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте. Він поділився, що інколи у зв'язку з цим "згадує старий російський анекдот про "Ладу" і холодильник". За словами Рютте, жарт актуальний в контексті повільних поставок F-35 та Patriot.

"Продавець "Лади" каже, що автомобіль доставлять через 10 років. Реакція [покупця] – вранці чи вдень? Яка різниця? Ну, вдень привезуть холодильник", – нагадав генсек російський анекдот.

Ситуація з американським озброєнням

Американські сенатори вимагають у військової влади США вирішити проблему низької боєготовності винищувачів F-35A та дороговизни їхнього обслуговування. Голова комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер сказав, що хоча F-35 найсучасніші винищувачі у світі, але багато з них простоюють на злітних смугах.

А 13 жовтня Бельгія отримала перші винищувачі F-35. Ця подія важлива і для України, адже може пришвидшити поставки винищувачів F-16.

