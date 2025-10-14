Трамп в черговий раз розкритикував російського президента за те, що той продовжує військову агресію в Україні.

Президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи надасть Україні ракети Tomahawk, про які його просить президент України Володимир Зеленський. Відео з заявою оприлюднено в Telegram-каналі Clash Report.

"Зеленський хоче Tomahawk, США мають великий запас цих ракет. Чи потрібні вам ці ракети в Аргентині?", - вирішив пошуткувати голова Білого дому під час пресконференції в Білому домі.

Також президент США відзначив "успіхи" Росії в війні, яку вона розпочала проти України.

"Володимир Путін мав виграти ту війну за тиждень, а вона триває вже четвертий рік", - сказав Трамп.

На думку президента США, російська економіка перебуває на межі краху, тоді як очільник Кремля не хоче закінчувати війну в Україні. Він додав, що втрати Росії у війні проти України становлять 1,5 млн військових. При цьому, американський лідер уточнив, що ці дані приблизні й враховують тих росіян, які втратили на фронті кінцівки.

"Це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни", - зазначив він.

Трамп додав, що по кількості вбитих війна в Україні наймасштабніша з усіх, які Трампу вдалося владнати. Він нагадав, що допоміг припинити вже 8 воєн в світі.

Тому, додав Трамп, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським й, звичайно, вони будуть обговорювати питання передачі зброї, зокрема, ракет Tomahawk.

Ракети Tomahawk для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив американського лідера Дональда Трампа про те, що передача США Україні дозвукових крилатих ракет "Томагавк" означатиме "ядерну війну". На його думку, ці ракети не вирішать проблему, а лише призведуть до ескалації ситуації. Лукашенко припустив, що Трамп це розуміє, тому й не поспішає передавати цю смертоносну зброю для глибоких ударів по російській території.

Також ми писали, що речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вітає наміри США сконцентруватися на вирішенні питання війни в Україні. Він нагадав, що представники російського керівництва знайомі з Віткоффом, і відзначив його "ефективність на Близькому Сході". Пєсков висловив надію, що таланти спецпредставника Трампа будуть і далі сприяти на українському напрямку.

