Різні головоломки, ребуси та оптичні ілюзії дуже популярні в Мережі. Їх полюбляють як дорослі, так і діти.
Окреме місце серед розумових задачок посідають головоломки на пошук слів. У цих завданнях читачу потрібно знайти слово, заховане серед десятків різних літер. УНІАН створив для вас саме такий виклик.
Це гарний спосіб перевірити свою кмітливість і спостережливість. Крім того, регулярне вирішення головоломок і оптичних ілюзій сприяє поліпшенню концентрації уваги, спостережливості та інших корисних у повсякденному житті навичок.
Готові перевірити себе та свою уважність до дрібниць?
Отже, ви побачите перед собою зображення, де хаотично розташовані десятки літер. Десь серед цього хаосу заховане слово "соловей", і вам треба його знайти.
Зробити це можна, поєднавши літери в осмислену комбінацію по горизонталі чи по вертикалі.
Аби ускладнити завдання, ми встановили обмежений час на відповідь. У вас буде всього 12 секунд. Аби слідкувати за часом, можете встановити таймер.
То що, ви в грі? Час пішов!
Що ж, ваші 12 секунд вичерпано. Чи вдалося вам помітити слово "соловей" за відведений час?
Якщо ви впоралися, у вас дуже гострий зір, а вашій уважності до дрібниць багато хто позаздрить. Відволікати могла не лише кількість літер, а й птахи.
Відповідь на головоломку:
Більше цікавих викликів від УНІАН
Пропонуємо вам цікаву головоломку, в якій потрібно відшукати слово "браслет". На відповідь у вас буде всього 12 секунд, тож радимо не зволікати.
Або ж можете спробувати знайти слово "пудель". У цій головоломці на пошуки ми відвели 10 секунд.