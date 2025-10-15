Давайте перевіримо вашу уважність.

Різні головоломки, ребуси та оптичні ілюзії дуже популярні в Мережі. Їх полюбляють як дорослі, так і діти.

Окреме місце серед розумових задачок посідають головоломки на пошук слів. У цих завданнях читачу потрібно знайти слово, заховане серед десятків різних літер. УНІАН створив для вас саме такий виклик.

Це гарний спосіб перевірити свою кмітливість і спостережливість. Крім того, регулярне вирішення головоломок і оптичних ілюзій сприяє поліпшенню концентрації уваги, спостережливості та інших корисних у повсякденному житті навичок.

Готові перевірити себе та свою уважність до дрібниць?

Отже, ви побачите перед собою зображення, де хаотично розташовані десятки літер. Десь серед цього хаосу заховане слово "соловей", і вам треба його знайти.

Зробити це можна, поєднавши літери в осмислену комбінацію по горизонталі чи по вертикалі.

Аби ускладнити завдання, ми встановили обмежений час на відповідь. У вас буде всього 12 секунд. Аби слідкувати за часом, можете встановити таймер.

То що, ви в грі? Час пішов!

Що ж, ваші 12 секунд вичерпано. Чи вдалося вам помітити слово "соловей" за відведений час?

Якщо ви впоралися, у вас дуже гострий зір, а вашій уважності до дрібниць багато хто позаздрить. Відволікати могла не лише кількість літер, а й птахи.

Відповідь на головоломку:

