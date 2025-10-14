При товщині всього 5,99 мм він оснащений кремнієво-вуглецевою батареєю на 4800 мАг.

Компанія Motorola вирішила не відставати від сучасних трендів і випустила ультратонкий телефон Moto X70 Air. Товщина новинки становить 5,9 мм, що близько до результатів iPhone Air (5,6 мм) і Samsung S25 Edge (5,8 мм).

Проте реальне досягнення полягає в тому, що Moto використовує кремнієво-вуглецеву батарею порівняно з літій-іонними батареями в моделях Apple і Samsung. Завдяки цьому в надтонкий корпус інженери змогли вмістити акумулятор на 4800 мАг, Швидкість зарядки у Moto теж значно вища: 68 Вт по дроту і 15 Вт за бездротовою технологією.

Крім того, металева рама Moto X70 Air була посилена, щоб витримати падіння на підлогу під різними кутами. Також заявлена сертифікація IP68/IP69, що гарантує захист від занурення у воду і струменів гарячої води.

Відео дня

На відміну від iPhone і Galaxy, Moto X70 Air не претендує на звання флагмана – у нього середньобюджетний чипсет Snapdragon 7 Gen 4. Хоча пам'ять найсучасніша: 12 ГБ ОЗП LPDDR5X і 256/512 ГБ UFS 3.1, також є 3D-випарна камера для охолодження.

Екран – 6,7 дюймовий, OLED, з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1220p+. Це плоска панель з піковою яскравістю 4500 ніт, 50-Мп фронтальною камерою і вбудованим сканером відбитків. Задня камера теж містить 50-Мп основний модуль із сенсором Samsung і 50-Мп надширококутний з кутом огляду 120°.

Поки Moto X70 Air представлений тільки в Китаї. На глобальному ринку апарат вийде під назвою Motorola Edge 70. Ціни поки не оголошені, але, за даними інсайдерів, базова версія коштуватиме близько 300 доларів.

Раніше Motorola випустила бюджетний смартфон з найбільшою в сегменті батареєю. У новинки дисплей 120 Гц і акумулятор 7000 мАг, а просять за неї менше 100 доларів.

УНІАН розповідав, що в індустрії смартфонів намічається новий виток боротьби за час автономної роботи. Популярні Android-бренди готують до випуску пристрої з ємністю акумулятора 8000 мАг.

Вас також можуть зацікавити новини: