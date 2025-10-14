Майже такий же тонкий, як S25 Edge, але з великою батареєю: представлений Moto X70 Air / фото Moto

Компанія Motorola вирішила не відставати від сучасних трендів і випустила ультратонкий телефон Moto X70 Air. Товщина новинки становить 5,9 мм, що близько до результатів iPhone Air (5,6 мм) і Samsung S25 Edge (5,8 мм).

Проте реальне досягнення полягає в тому, що Moto використовує кремнієво-вуглецеву батарею порівняно з літій-іонними батареями в моделях Apple і Samsung. Завдяки цьому в надтонкий корпус інженери змогли вмістити акумулятор на 4800 мАг, Швидкість зарядки у Moto теж значно вища: 68 Вт по дроту і 15 Вт за бездротовою технологією.

Крім того, металева рама Moto X70 Air була посилена, щоб витримати падіння на підлогу під різними кутами. Також заявлена сертифікація IP68/IP69, що гарантує захист від занурення у воду і струменів гарячої води.

Motorola Moto X70 Air

На відміну від iPhone і Galaxy, Moto X70 Air не претендує на звання флагмана – у нього середньобюджетний чипсет Snapdragon 7 Gen 4. Хоча пам'ять найсучасніша: 12 ГБ ОЗП LPDDR5X і 256/512 ГБ UFS 3.1, також є 3D-випарна камера для охолодження.

Екран – 6,7 дюймовий, OLED, з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1220p+. Це плоска панель з піковою яскравістю 4500 ніт, 50-Мп фронтальною камерою і вбудованим сканером відбитків. Задня камера теж містить 50-Мп основний модуль із сенсором Samsung і 50-Мп надширококутний з кутом огляду 120°.

Поки Moto X70 Air представлений тільки в Китаї. На глобальному ринку апарат вийде під назвою Motorola Edge 70. Ціни поки не оголошені, але, за даними інсайдерів, базова версія коштуватиме близько 300 доларів.

Moto X70 Air

Раніше Motorola випустила бюджетний смартфон з найбільшою в сегменті батареєю. У новинки дисплей 120 Гц і акумулятор 7000 мАг, а просять за неї менше 100 доларів.

УНІАН розповідав, що в індустрії смартфонів намічається новий виток боротьби за час автономної роботи. Популярні Android-бренди готують до випуску пристрої з ємністю акумулятора 8000 мАг.

