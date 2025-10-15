Найближчим часом буде укладено нові угоди на постачання Україні додаткового обладнання.

За шість місяців Велика Британія поставила Україні більш ніж 85 тисяч військових безпілотників, повідомив уряд країни на офіційному сайті.

В заяві вказується, що країна цьогоріч інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 800 млн доларів для того, щоб прискорити постачання дронів для ЗСУ.

Зазначається, що було надіслано в Україну десятки тисяч FPV-дронів, що нині є вирішальними на лінії вогню.

Відео дня

"На небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі ми маємо відповісти збільшенням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО", - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, коментуючи оновлені дані щодо БпЛА.

Примітно, що Київ та Лондон також підписали угоду, яка передбачає виробництво українських дронів-перехоплювачів в Великій Британії. Ця угода стала продовженням розвитку промислової співпраці.

Коаліція з протидії безпілотникам, яку очолює Велика Британія та Латвія, також використовує гроші від низки країн для закупівлі сучасних дронів-перехоплювачів для захисту від іранських БпЛА типу Shahed.

"Перехоплювачі зараз проходять випробування на полі бою, і очікується, що Коаліція з протидії безпілотникам найближчим часом укладе нові контракти на постачання Україні додаткового обладнання, зокрема близько 35 000 нових систем перехоплення протягом найближчих місяців", - йдеться в заяві уряду Британії.

Співпраця між Україною та Британією

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Велика Британія підписали документ про партнерство у сфері технологій для поля бою. Шмигаль додав, що країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA. Її метою є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу.

Також ми писали, що Міністерство оборони Британії повідомило, що Україна отримала сотні ракет для протиповітряної оборони від них. Зазначається, що це сталося на 5 місяців раніше запланованого терміну. Британське відомство зазначило, що останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів дозволить подальшу інтеграцію цих ефективних ракет в систему протиповітряної оборони України. Цього року Британія витратить 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України, що більше, ніж будь-коли раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: