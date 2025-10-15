Глава МЗС Польщі також заявив про "безвідповідальність" союзників.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Європа має бути готова до ударів Росії вглиб регіону, назвавши "безвідповідальною" відмову від створення оборонних систем, таких як "стіна дронів" на східному фланзі.

Виступаючи в Лондоні на презентації іранського дрона Shahed-136, збитого в Україні, Сікорський закликав європейські країни "зберігати курс" у підтримці України, висловивши надію, що президент США Дональд Трамп надасть країні далекобійні ракети "Томагавк", щоб посилити удари по російській інфраструктурі, пише Reuters.

За його словами, надання Україні більшої кількості озброєння - систем ППО, а також зброї ближнього і середнього радіусу дії - необхідне для захисту Європи. Він згадав про випадки вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі та винищувачів - над Естонією.

Відповідаючи на запитання про можливе розширення ініціативи зі створення "стіни дронів" для запобігання майбутнім вторгненням, Сікорський заявив агентству, що Росія, "на жаль, може досягти глибини Європи":

"Ми повинні бути готові протистояти цьому, і тому, я вважаю, не створювати зараз противодронний потенціал - безвідповідально".

Сікорський, давній і запеклий критик Путіна, також закликав Європу готуватися підтримувати Україну щонайменше ще три роки - саме на цей термін, за його словами, розраховані плани Києва. "Українці планують цю війну на три роки - і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс щонайменше ці три роки", - наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, як змусити Путіна почати переговори, за словами глави МЗС Польщі. "З Росією можна вести переговори. Просто робіть це у два етапи: спочатку продемонструйте силу, а вже потім ведіть діалог", - зазначив він.

Крім того, Сікорський якось висміяв "триденну СВО" Путіна в Україні. Він нагадав Росії, що вона не змогла окупувати Донбас за 10 років, що Перша світова війна призвела до більшовицької революції, а після Другої світової - почалася холодна.

