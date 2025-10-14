В основі такого випробування лежить спеціальна програма Пентагону.

У Сполучених Штатах Америки відбулися унікальні випробування під назвою Top Gun AI. В рамках проєкту безпілотний літальний апарат XQ-58A Valkyrie, керований штучним інтелектом, слідував за багатоцільовим винищувачем F-16 Fighting Falcon.

Як повідомляє ресурс Army Recognition, перші в історії випробування взаємодії пілотованого літака з безпілотником зі штучним інтелектом в ролі напарника відбулися на початку жовтня на авіабазі Еглін у Флориді.

Керований штучним інтелектом БПЛА XQ-58A Valkyrie, довжина якого становить 9 метрів, а розмах крила – приблизно 8,2 метра, піднявся в небо в парі з F-16.

Польотне завдання включало спільний маневрений політ у строю та відпрацювання бойових дій. За заданою командою безпілотник мав самостійно перехопити умовний ворожий літак і навіть спробувати провести елементи повітряного бою.

Під час випробування F-16 і Valkyrie летіли на відстані приблизно 300 метрів один від одного, виконуючи складні маневри ухилення, щоб зайти один одному в тил, подібно до навчального повітряного бою.

В основі такого випробування лежить спеціальна програма Пентагону. ВПС США мають намір до кінця десятиліття ввести в експлуатацію до 1000 літаків з штучним інтелектом. І однією з провідних платформ у експериментах є саме БПЛА XQ-58A. Очікується, що їхня ціна буде складати лише чверть від вартості сучасного пілотованого винищувача. Це не лише дозволить заощадити на придбанні та експлуатації літаків, а й дасть змогу розгорнути більший і більш стійкий до ризиків повітряний флот.

У стратегічному плані не йдеться про заміну пілотів на системи, керовані штучним інтелектом. Це, скоріше, доповнення. У сценаріях високотехнологічної війни, таких як потенційний конфлікт у Тихоокеанському регіоні, рої дронів зі штучним інтелектом можуть перенаситити протиповітряну оборону противника, діяти як приманки або вражати цінні цілі без ризику для людського життя.

Випробування зброї: інші новини

У Франції провели випробування, під час яких фрегат ППО перехопив ракету класу "повітря-повітря" MICA-EM за допомогою зенітної ракети Aster 30.

Аналітики зазначають, що перехоплення відбулося на зустрічних швидкостях. Тому факт перехоплення MICA-EM за допомогою Aster 30 – це "справді щось на межі можливостей цієї ракети".

Тим часом Туреччина провела випробування вітчизняної системи протиповітряної оборони GÖKSUR у бойових умовах. Це було перше успішне перехоплення морської цілі ракетою, яка була повністю розроблена і виготовлена в Туреччині.

