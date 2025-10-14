Президент наголосив, що дуже багато питань щодо безпеки у місті занадто довго залишались без належної відповіді.

Одеса заслуговує на більший захист, і це можна зробити у форматі військової адміністрації.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, який зауважив, що сьогодні на доповіді був керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Я дякую Службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Одеса "заслуговує на більший захист та більшу підтримку":

"Це можна зробити у форматі військової адміністрації - занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", - заявив Зеленський.

Ситуація навколо Труханова

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив про рішення щодо низки осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Серед них - мер Одеси Геннадій Труханов.

Активісти запитали у Труханова, чи збирається він оскаржувати це рішення, на що той відповів, що так, та запевнив, що не збирається залишати Україну.

Водночас у СБУ зазначили, що Труханов має діючий закордонний паспорт Росії та мав російський внутрішній паспорт.

