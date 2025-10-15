Якщо вона існує, планета Y має бути кам'янистою з масою між масами Землі та Меркурія.

Відтоді, як Плутону надали статус карликової планети, майже всі погодилися з тим, що планет у Сонячній системі вісім. Однак учені кажуть, що, можливо, настав час переписати підручники.

Як пише Dailymail, річ у тім, що нове дослідження припускає, що на краю Сонячної системи може ховатися секретний світ. Зокрема, дослідники з Принстонського університету назвали цю планету "планетою Y". Вважається, що ця планета розміром із Землю і має кам'янисту поверхню.

Учені дізналися про можливе існування цієї планети, помітивши, що 50 об'єктів у поясі Койпера - області крижаних об'єктів за Нептуном - нахилені під незвичним кутом.

"Ми почали шукати пояснення нахилу, відмінні від планети, але виявили, що там дійсно має бути планета", - розповів провідний автор дослідження, доктор Амір Сірадж.

Після того, як Плутон був виключений зі списку планет, астрономи, які шукають дев'яту планету, зосередилися на поясі Койпера. Це кільце, що складається з крижаних об'єктів, астероїдів і карликових планет за Нептуном, яке, на думку вчених, залишилося після утворення восьми планет.

Будь-які потенційні планети, що ховаються в цьому далекому регіоні, отримують дуже мало сонячного світла, що робить їх вкрай складно помітними у звичайний телескоп. Але вчені вважають, що зможуть виявити сліди цих прихованих світів, спостерігаючи за їхнім впливом на інші тіла в поясі Койпера.

Видання нагадало, що 2016 року астрономи Каліфорнійського технологічного інституту Майк Браун і Костянтин Батигін висунули "гіпотезу дев'ятої планети", стверджуючи, що рух об'єктів пояса Койпера може бути спричинений тільки величезною і дуже далекою "Планетою X".

Однак Сірадж вважає, що може бути ще один претендент на роль дев'ятої планети, але він ховається набагато ближче до нас.

Якщо вона існує, планета Y має бути кам'янистою планетою з масою між масами Землі і Меркурія. Це робить її набагато меншою за Планету X - ще одну передбачувану планету, яка ховається в нашій Сонячній системі, яка, як вважають, є газовим гігантом із масою, у 10 разів більшою за земну.

Перебуваючи на орбіті в 100-200 разів далі від Сонця, ніж Земля, планета Y також перебуває набагато ближче до нас, ніж Планета X, яка, як вважають, перебуває на орбіті в 400 разів далі від Сонця, ніж Земля. Однак на такій відстані Планета Y все ще буде надзвичайно тьмяною і її буде важко виявити.

Аналогічним чином, дослідники пророкують, що орбіта планети Y, ймовірно, нахилена приблизно на 10 градусів до площини орбіти, що сильно ускладнить її виявлення.

Примітно, що теорія про планету Y не виключає існування планети X. Це означає, що в Сонячній системі може бути до 10 планет.

Хоча планета Y є правдоподібним поясненням нахилу орбіт об'єктів пояса Койпера, без наглядових даних немає вагомих доказів. Однак ситуація може змінитися скоро завдяки обсерваторії Віри Рубін, яка щойно почала фотографувати небо за допомогою найбільшої у світі цифрової камери.

Вчені очікують, що ця обсерваторія виявить тисячі нових об'єктів, включно з планетою X і планетою Y, якщо вони дійсно існують.

Доктор Сірадж прогнозує:

"Протягом перших двох-трьох років місії обсерваторії її існування стане ясним. Якщо планета Y потрапить у поле зору телескопа, він зможе виявити її безпосередньо".

