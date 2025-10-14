Повідомляється, що ворог зайняв виступ на Комар.

Російські окупаційні війська зайняли виступ в районі Мирного, Перебудови та Комара Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що протягом останніх тижнів було важче, оскільки ворог почав здійснювати зачистки, що поступово призводило до втрат позицій.

Відео дня

"Частину позицій було просто знищено артилерією та дронами. Всі бійці були поранені і дехто був змушений виходити своїми силами", – пояснюють у DeepState.

Аналітики показали мапу зі світлинами цих позицій:

"Вказані на світлині позиції вже втрачені як декілька днів. В 2025 році роль OSINT у визначенні ЛБЗ (лінії боєзіткнення – УНІАН) стає все меншою, оскільки так звані "флаговтики" стали звичними з обох сторін. Практично всі OSINT мапи бойових дій показували і показують ці території як втрачені вже декілька місяців", – констатують автори повідомлення.

Варто зазначити, що офіційної інформації з приводу викладеного у дописі DeepState немає.

Війна в Україні: це варто знати

Комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр Олег "Алігатор" розповів, що ситуація на Новопавлівському напрямку близька до критичної. За його словами, ворожі підрозділи посилюються особовим складом та технікою.

Тим часом ISW повідомило, що Росія збирається відправляти на війну резервістів без мобілізації. Російський уряд схвалив відповідний законопроєкт.

