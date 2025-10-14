Коті пропонували зайняти керівну позицію в новій Vantage Studios, але той відмовився.

Керівник франшизи Assassin's Creed Марк-Алексіс Коте покинув Ubisoft після 20 років роботи. За цей час він встиг побувати дизайнером, директором і продюсером майже всіх ігор серії.

З 2022 року Коте очолював команди Ubisoft, що займалися розвитком Assassin's Creed, і визначав стратегію серії на майбутнє. Серед його заслуг роль геймдиректора в Assassin's Creed 3, креативного директора в Assassin's Creed: Syndicate і продюсера всіх наступних ігор.

Відхід Коте збігся з масштабною перебудовою всередині Ubisoft і запуском нового підрозділу Vantage Studios, що частково належить Tencent. Саме Vantage тепер займеться найбільшими франшизами компанії, включно з Assassin's Creed.

Як повідомляє VGC, директори Vantage Шарлі Гіймо і Крістоф Деренн пропонували Коті керівну посаду в новому підрозділі, але він відмовився і вирішив покинути компанію.

Ubisoft заявила, що має намір "написати нову главу" для Assassin's Creed під керівництвом Vantage Studios, створюючи проєкти, у які гравці захочуть повністю зануритися.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft скасувала Assassin's Creed про чорношкірого героя та Ку-клукс-клан. Одна з причин - негативна реакція геймерів на Ясуке в Assassin's Creed: Shadows.

