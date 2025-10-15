Наразі в Німеччині кількість солдатів становить 183 тисячі.

Урядова коаліція в Німеччині запропонувала запровадити лотерейну систему призову на військову службу, якщо не знайдеться достатньої кількості добровольців на військову службу, повідомляє Spiegel.

За даними видання, упродовж останніх тижнів представники від ХДС/ХСС та СДПН проводили зустрічі задля обговорення нової моделі військової служби. Згідно з інформацією, їм вдалося досягти компромісу.

Вказується, що на першому етапі військова служба так і залишиться добровільною. За цією концепцією, яку вніс міністр оборони Борис Пісторіус, з усіма 18-річними зв’яжуться та нададуть анкету, в якій, окрім інформації про здоров’я, фізичну підготовку та освіту, також запропонують висловити своє ставлення до військової служби.

Як йдеться в публікації, хлопцям потрібно буде обов'язково заповнити цю анкету, а ось жінкам та людям третьої статі дозволять це зробити за бажанням.

Пояснюється, що якщо Бундесверу не вдасться залучити необхідну кількість добровольців, у Німеччині запровадять призов на військову службу шляхом лотереї.

Видання додало, що якщо й таким способом не вдасться забезпечити армію достатньою кількістю солдатів, тоді в країні відновлять обов’язковий призов, який було призупинено в 2011 році.

Повідомляється, що парламент Німеччини має ухвалити закон, згідно з яким чоловіки, відібрані для медичного огляду та визнані придатними, будуть призиватися на військову службу доти, доки збройні сили не отримають потрібну їм кількість солдатів.

Примітно, що відмовники з релігійних чи політичних міркувань будуть зобов’язані проходити альтернативну службу. Також передбачане повернення загальної військової повинності, якщо Бундестаг оголосить стан напруженості або оборони.

Видання поділилося інформацією, що за цією угодою, міністр оборони Німеччини має визначити потреби Бундесверу в особовому складі до 2035 року та щороку звітувати перед Бундестагом щодо показників.

Очікується, що до 2030-х років, тобто, в найближчі 5 років, кількість солдатів збільшать з нинішніх 183 тисяч до 260 тисяч. Окрім цього, Німеччина має потребу в створенні 200 тисяч резервістів.

Примітно, що в вівторок, 14 жовтня, в країні мали публічно представити компромісну угоду, але пресконференцію скасували. Видання написало, що документ розкритикували на засіданні парламентської групи СДПН.

Як розповіли виданню співрозмовники, Пісторіус висловив незадоволення тим, що угода суттєво відрізняється від поданого ним законопроєкту та, на його думку, сама по собі є непрактичною.

