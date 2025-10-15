Зазначається, що на рік Росія здатна виробити близько 1600 нових танків.

Від початку повномасштабної війни проти України країна-агресор Росія зазнала чималих втрат – як у людях, так і в техніці. Зокрема, Москва позбулася тисячі бойових танків.

Як повідомляє РБК-Україна, такі цифри назвав високопоставлений чиновник НАТО. Неназваний чиновник Альянсу заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків.

Також окупаційні війська втратили 20 000 броньованих машин, сказано в матеріалі.

"І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", – заявив чиновник НАТО.

При цьому зараз у Росії виробляють приблизно 130 танків на місяць. За рік країна-агресор може виготовити близько 1600 нових танків.

Втрати Росії в Україні

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни, станом на ранок 14 жовтня, російські окупанти втратили понад 1 мільйон 125 тисяч своїх солдатів.

Видання Politico писало, що Росія буквально "стирає" свою армію для просування на фронті. За перші вісім місяців 2025 року країна-агресор втратила понад 280 тисяч своїх військових.

Знищується на фронті й рідкісна техніка противника. Приміром, на початку жовтня стало відомо, що на Луганщині було знищено рідкісну станцію РЕБ окупантів "Житель". Від початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких систем.

