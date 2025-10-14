Світло зникло в трьох районах столиці.

У Києві частково зникло світло одразу в кількох частинах міста. Йдеться про знеструмлення у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА). Зазначається, що причиною такого явища стало перенавантаження мережі, внаслідок якого виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

У мережі писали і про зникнення світла в метрополітені.

"Через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини", – пояснили у КМДА.

Зазначається, що зараз усі станції працюють у звичайному режимі. Київське метро функціонує без перебоїв.

Тим часом ДТЕК інформує, що відключення у Києві сталися через аварію на високовольтних лініях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла в Україні

Через активні удари російських окупантів по Україні в енергосистемі склалася складна ситуація. У деяких областях було ухвалено рішення повернутися до графіків відключень світла.

Крім того, часом необхідно вдаватися до екстрених та аварійних відключень. Під час них графіки не діють.

До прикладу, ввечері 14 жовтня у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях було застосовано аварійні відключення. Близько 19:00 екстрені відключення на Київщині було скасовано.

