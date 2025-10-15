Заява Трампа призвела до обвалу фондового ринку США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити торгівлю з Китаєм в певних напрямках. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Зокрема, голова Білого дому звинуватив Китай в тому, що він спеціально не купує американську сою.

"Я вважаю, що Китай навмисно не купує нашу сою і створює труднощі для наших фермерів, які вирощують сою, що є ворожим економічним актом", - написав він.

Трамп зазначив, що у відповідь на це США розглядають можливість припинення співпраці з Китаєм у сфері виробництва рослинної олії та інших елементів торгівлі.

"Ми можемо легко виробляти рослинну олію самі, нам не потрібно купувати її у Китаю", - зазначив президент США.

Як повідомляють ЗМІ, після цієї заяви голови Білого дому фондовий ринок США впав на 450 млрд доларів за 7 хвилин.

Також Трамп додав, що країни почали виходити зі складу БРІКС після погроз США ввести мита на всю продукцію, яка постачається з цих країн.

"Всі вийшли з БРІКС. Вони всі виходять з БРІКС. БРІКС був атакою на долар", - заявив Трамп.

В липні президент США пригрозив країнам, що підтримують політику БРІКС, введенням додаткових 10% мит. Трамп зазначив, що США вимагатимуть від "ворожих країн" дати зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС або відмовитися від підтримки будь-якої іншої валюти як альтернативи "могутньому долару".

США та Китай: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військова база США в Перл-Гарборі на Гаваях готується прийняти три новітні есмінці класу Zumwalt, озброєні гіперзвуковими ракетами, а також приблизно три атомні підводні човни класу Virginia. За даними видання Naval News, цей крок є значним перебазуванням бойових сил ВМС США для потенційної війни з Китаєм. В виданні заявили, що до 2030 року за наявності на Гаваях не менше п'яти кораблів і підводних човнів, оснащених системою CPS, ВМС США будуть готові до ймовірної війни проти Китаю.

Також ми писали, що в Китаї закликали США припинити погрожувати країні підвищенням мит та запропонували продовжити переговори з невирішених питань для укладання торгівельної угоди. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що нещодавні торгівельні контрзаходи країни, пов'язані зі США, були необхідними оборонними діями. Там наголосили, що Пекін буде вживати відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.

