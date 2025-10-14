Журналіст WSJ Дейв Браун повідомив про всі ляпи з привітаннями.

Національний музей Військово-морських сил (ВМС) США привітав американські ВМС ілюстрацією, на якій зображено військовий корабель РФ.

На це звернув увагу журналіст Wall Street Journal (WSJ) Дейв Браун. Він написав, що 13 жовтня ВМС США відзначали 250-ту річницю з дня заснування. Цього дня Національний музей ВМС США привітав флот і подякував тим, хто "служив і служить нації". Усе б добре, але вийшла неузгодженість - автори привітання використали не американський корабель, а російський.

"Це російський ракетний крейсер", - написав Браун.

Примітно, що такої помилки припустився не тільки музей. Журналіст також звернув увагу на аналогічну помилку сенатора штату Флорида Джима Бойда, але той видалив повідомлення. Асоціація кладовищ ветеранів Нью-Гемпшира, Фонд патріотів, компанія Daniels Mfg припустилися тієї самої помилки і розмістили листівки з російським кораблем.

А ось конгресмен Енді Гарріс і зовсім привітав ВМС США листівкою з індійським кораблем.

Крім того, журналіст WSJ також звернув увагу на те, що консалтингова компанія eConverge привітала американських морських котиків "чимось схожим на радянський крейсер "Михайло Кутузов". А республіканець Майк Педерсен додав до крейсера СРСР ще й солдатів.

Інші новини про ВМС США

Нещодавно стало відомо, що військова база США в Перл-Гарборі на Гаваях прийме три новітні есмінці класу Zumwalt, озброєні гіперзвуковими ракетами, а також до трьох атомних підводних човнів класу Virginia.

Цей крок є значним перебазуванням бойових сил ВМС США для потенційної війни з Китаєм.

Вас також можуть зацікавити новини: