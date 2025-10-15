Зростаюче число вторгнень безпілотників викликало дебати про національні правила, які можуть обмежувати повноваження вищого військового офіцера НАТО.

НАТО шукає способи зміцнити вразливу протиповітряну оборону на тлі зростаючих вторгнень роями дронів і російської авіації у свій повітряний простір.

Незабаром міністри оборони 32 країн альянсу зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити, зокрема, чи заважають національні обмеження верховному військовому командувачу НАТО ефективно реагувати на повітряні загрози, пише Politico.

За останні тижні підозрілі безпілотники порушували повітряний простір Бельгії, Німеччини, Данії та Норвегії, російські дрони фіксувалися над Румунією і були збиті над Польщею, а також Альянсу довелося терміново направити винищувачі для перехоплення російських МіГ-31 над Естонією, після того як вони перебували в повітряному просторі країни протягом 12 хвилин.

У відповідь НАТО презентувало програму "Eastern Sentry", яка переміщує бойові літаки і системи ППО в країни переднього краю.

Однак загроза також викликала ширшу суперечку про те, чи має Верховний командувач союзних сил у Європі (SACEUR), американський генерал Алексус Грінкєвіч, достатню свободу дій, з огляду на обмеження, звані "національними застереженнями", які союзники можуть встановлювати для своїх сил у місіях НАТО, пише ЗМІ.

"Не секрет, що чим більше 'національних застережень', особливо для наших винищувачів, тим важче SACEUR негайно реагувати. Ці питання ми будемо продовжувати обговорювати всередині альянсу і прагнути до того, щоб там, де можна їх зменшити, це було зроблено", - сказав посол США в НАТО Метью Вітакер перед самітом.

Вітакер також зазначив, що Вашингтон очікує від союзників НАТО оголошень про "великі" фінансові зобов'язання на закупівлю американської зброї для України на цій зустрічі.

Охорона повітряного простору

Публічно НАТО стверджує, що вже має всі повноваження для дій проти повітряних загроз.

"Можу вас запевнити... коли ці [російські] літаки становитимуть загрозу, ми можемо діяти рішуче. Поки вони не становлять загрозу, ми м'яко виводимо їх із нашого повітряного простору", - заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Незважаючи на те, що Гринкевич "задоволений" загальними вказівками щодо проведення місій, так званими правилами ведення бойових дій, різні повітряні операції НАТО, як і раніше, погано скоординовані і являють собою "клаптикову ковдру", зазначив високопоставлений дипломат альянсу на правах анонімності.

У міру того як НАТО зміцнює інтегровані системи ППО, "SACEUR потрібен простір для маневру, йому потрібна гнучкість і необхідно максимально зняти національні застереження", - додав він.

На зустрічі міністри також оцінять програму Eastern Sentry. З моменту інциденту в Естонії підтверджених порушень російського повітряного простору не було. Коли в січні альянс запустив аналогічну програму Baltic Sentry для патрулювання водних шляхів після підозрілих інцидентів із пошкодженням підводних кабелів, відтоді кількість нових випадків знизилася.

Очікується, що США також допоможуть із розвідкою і координацією в рамках програми, повідомив один американський чиновник оборони. Проте зміцнення ППО союзників може зажадати надання Гринкевичу ширших повноважень.

Зміцнення ППО уздовж східного флангу альянсу і в Балтійському регіоні потребуватиме нових інвестицій і "створення багаторівневої мережі сенсорів, інтегрованої із загальною системою управління на базі ШІ". Повідомляється, що Альянс використовує Центральну Європу "як тестовий майданчик" для таких технологій.

