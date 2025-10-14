В даний час активність так званого "тіньового флоту" РФ зменшилася.

У межах операції Baltic Sentry, яка триває в Балтійському морі, російський флот змушений витрачати значні ресурси на охорону власного судноплавства, що суттєво обмежило його можливості в інших регіонах, зокрема в Середземному морі.

Про це на брифінгу розповів старший військовий представник НАТО, повідомляє "Мілітарний". "Сьогодні у Середземному морі РФ має лише кілька кораблів - значною мірою, тому що вона втратила портовий доступ і не може перекидати туди сили з Чорного моря. Сам Чорноморський флот також серйозно деградовав", - зазначив він.

Крім того, росіяни також мусять витрачати багато часу на патрулювання Балтики, аби охороняти свої власні активи. Зауважується, що це також прямо пов’язано з Baltic Sentry, оскільки в межах операції об’єднані сили Альянсу забезпечують постійний моніторинг морського простору, а це зменшило активність так званого "тіньового флоту".

Відео дня

"Незалежно від того, чи судно працює легально, чи ні - його екіпаж прагне заробляти й уникати ризиків. Тож операція Baltic Sentry, ймовірно, відрадила частину зловмисної активності", - сказав офіцер.

Зазначається, що ще один аспект операції - це випробування інноваційних технологій у сфері морської безпеки.

"Baltic Sentry стала майданчиком для тестування інновацій кількома способами. Торік улітку ми випробували безекіпажні надводні судна в Балтійському морі, шукаючи шляхи інтеграції таких систем у нашу архітектуру безпеки", - пояснив представник Альянсу.

За його словами, дрони вже інтегровані в систему спостереження, але союзники продовжують додавати нові сенсори та алгоритми штучного інтелекту, щоб у режимі 24/7 краще розуміти ситуацію на морі.

"Ми експериментуємо з програмним забезпеченням, яке допомагає швидше ідентифікувати "патерни життя" судноплавства та реагувати на підозрілу активність. У цих аспектах Baltic Sentry вважається успішною ініціативою", - сказав представник НАТО.

Він підкреслив, що безпека не є статичною, і Альянс має намір підтримувати операцію Baltic Sentry у довгостроковій перспективі як елемент сталої морської архітектури безпеки в регіоні.

Ситуація на морях

Естонія, Латвія та Литва давно говорять партнерам по НАТО про побоювання можливої російської агресії, приводячи приклад, кібератаки, дезінформаційні кампанії, вторгнення винищувачів та дронів Росії впродовж останніх кількох місяців.

Хоч у Москві й кажуть, що не мають наміру атакувати НАТО, проте ці три країни, які були анексовані Росією під час Другої світової війни, вдвічі збільшили видатки на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: