Також через атаку є постраждалий.

В ніч проти 15 жовтня росіяни масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. За інформацією Повітряного командування регіону, оборонці неба збили 37 дронів, однак були і влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємства", - зазначив він.

За словами посадовця, через атаку постраждав 19-річний хлопець, його шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Відео дня

"Продовжувалися удари по Нікопольщині - райцентру, Покровській і Марганецькій громадах. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". По Межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок", - додав Лисак.

Водночас у пресслужбі ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині застосували екстрені відключення світла за командою "Укренерго" через обстріли РФ.

Російські атаки на енергетику України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія посилила атаки на енергетику України. За його словами, це свідчить про те, що росіяни просто не знають, що робити.

"Вони не досягли своїх цілей. Саме тому вони намагаються просувати цей справжній енергетичний терор", - зазначив глава держави.

Також повідомлялось, що армія РФ атакувала Одещину, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти енергетики. Зокрема 12 жовтня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками Білгород-Дністровський, де було пошкоджено об'єкт електроенергетики. Крім того, противник завдав удару по Подільському району, де було пошкоджено об'єкт газотранспортної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: