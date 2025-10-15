Міністр фінансів США закликає Європу тиснути не лише на РФ, а й на країни, які купують російську нафту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність Америки співпрацювати з партнерами по G7, аби значно посилити тиск на Росію. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у Вашингтоні, передає пресслужба Міністерства фінансів США.

"Міністр Бессент підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню тривалого і міцного миру. Міністр подякував прем'єр-міністру за її постійну підтримку Інвестиційного фонду США-Україна з відновлення та зазначив важливість регулярних контактів між США та Україною в рамках цього важливого партнерства", - йдеться у пресрелізі Міністерства.

Там додали, що Бессент наголосив на необхідності європейських союзників посилити тиск не лише на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину, купуючи її нафту.

Водночас Юлія Свириденко подякувала міністру фінансів США за підтримку продуктивної взаємодії між країнами.

"Продовжуємо діалог лідерів наших держав та рухаємося швидкими темпами. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна - це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів", - запевнила прем'єр-міністр України.

За її словами, також під час зустрічі міністри обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки Європи. Свириденко наголосила, що РФ має втратити будь-які важелі впливу на українських партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти нашої держави.

"Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль", - додала вона.

Глава українського уряду зазначила, що також було обговорено й санкції. Вона подякувала Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини, купуючи російську нафту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ударам України по російських нафтопереробних заводах допоміг обмін даними зі США. Як зазначило одне з джерел Financail Times, Київ самостійно обирає цілі для ударів, а США лише допомагають виявляти вразливі місця.

Водночас військовий експерт Роман Світан каже, що американські фахівці дійсно краще розуміють логістику російської нафтової індустрії і тому радять, куди цілити, щоб удари були ефективнішими.

Своєю чергою посол США при НАТО Метью Вітакер анонсував постачання зброї Україні. Ці постачання відбудуться за програмою PURL.

"Завдяки PURL Трамп надав можливість європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати кращу в світі американську зброю і боєприпаси і передавати їх Україні, яка цього потребує. Ми маємо гарантувати сталість поставок, щоб союзники активніше брали участь у закупівлях", - наголсив Вітакер.

