Мова йде не просто про карту розташування заводів, а про детальні відомості щодо позицій зенітно-ракетних комплексів і радарів радіотехнічних військ РФ, каже експерт.

Сполучені Штати Америки та Україна обмінюються розвідувальними даними, що, ймовірно, посприяло влучним ударам, які Сили оборони завдали по російських нафтопереробних заводах.

Як пише Радіо Свобода, про те, що Вашингтон нібито передає Києву розвіддані щодо розташування радарів та систем ППО в Росії, першою повідомила Financial Times. Ту саму інформацію пізніше підтвердив в інтерв’ю онлайн-мережі "Настоящее время" український військовий експерт Роман Світан.

За словами одного з джерел FT, Київ самостійно обирає цілі для ударів, а США лише допомагають виявляти вразливі місця. Водночас інші співрозмовники видання стверджували, що саме американці формують перелік пріоритетних об’єктів для ударів по РФ, розглядаючи такі удари як інструмент тиску, здатний схилити Кремль до переговорів.

Роман Світан пояснив, що американські фахівці дійсно краще розуміють логістику російської нафтової індустрії і тому радять, куди цілити, щоб удари були ефективнішими. Але при цьому він підкреслив, що остаточне рішення щодо пріоритетних ударів приймає саме Україна.

Експерт також нагадав, що навесні США тимчасово призупиняли обмін певними видами розвідданих. Він уточнив, що раніше переважно передавали інформацію, пов’язану з прифронтовими ділянками – ці дані потрібні були для розуміння напрямків застосування російських сил, їх радіопідтримки та авіаційного прикриття під час атак і оборони.

Дані про тилові елементи, за його словами, раніше не надходили, а почали передаватися лише влітку — з липня-серпня, коли розпочалася підготовка до ударів по нафтопереробних заводах Росії. У липні готувалися удари, а в серпні вони вже почалися.

Світан пояснив, що мова йде не просто про карту розташування заводів, а про детальні американські відомості щодо позицій зенітно-ракетних комплексів і радарів радіотехнічних військ РФ, які супутники США постійно моніторять у радіопросторі. Саме ці дані, іноді передані в режимі онлайн, дозволили українським пілотам і планувальникам прокладати маршрути та коригувати висоти і швидкості заходу так, щоб обходити російське ППО і завдавати помітної шкоди нафтовій інфраструктурі РФ.

За його підрахунками, до 30% потужностей російських НПЗ вже уражені або виведені з ладу, і частина з них ще не відновлена.

Коментуючи заяви FT про те, що США також допомагають визначати вразливі напрямки російської нафтогалузі, Світан підтвердив, що американці підказують, як подолати шари ППО навколо нафтопереробних заводів.

"Зараз кожен російський нафтопереробний завод оточений певними шарами ППО різного рівня – від мобільних груп до зенітно-ракетних комплексів, принаймні армійських, тобто об’єктового плану. А передача даних означає, що американці дають нам можливість подолати цю систему ППО", – сказав він.

Удари по Росії

Україна методично атакує нафтогазову інфраструктуру Росії, намагаючись таким чином завдати максимальної шкоди "гаманцю" військової машини російського диктатора Володимира Путіна. Для Москви нафта та газ - головні джерела фінансування війни.

Експерт Майкл Бонер у матеріалі для The Wall Street Journal написав, що однієї лише нестачі нафти може бути достатньо, щоб зупинити РФ. Також він зазначив, що для використання ресурсів у війні проти України Кремлю потрібні готові до використання нафтопродукти.

