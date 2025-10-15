Раніше цього не дозволяло законодавство.

Росія готується розгорнути близько двох мільйонів військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли кремлівський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка воює в Україні.

Поправки до закону, які, як очікується, отримають підтримку парламенту, дозволять призивати резервістів у мирний час, а не тільки після офіційного оголошення війни - адже Москва досі називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією", пише The Telegraph.

Це дасть лідеру Кремля можливість уникнути чергового вкрай непопулярного раунду мобілізації, від якого він дотепер утримувався після часткової мобілізації у вересні 2022 року, що спричинила масову втечу десятків тисяч чоловіків із країни.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що армія з двох мільйонів резервістів - це "професіонали у своїй галузі", які зараз не використовуються. Ще одна поправка дасть дозвіл на використання цих резервістів за межами Росії.

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов заявив, що Путін може спрямувати резервістів у північно-східні області України - Сумську і Харківську, де Москва намагається просунутися вперед.

