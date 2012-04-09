...І, як один, помремо

З якого дива нам вмирати? Краще нехай здохнуть наші вороги. Тим більше бентежить заявлена публічно готовність якихось активістів померти в результаті безстрокової голодовки в боротьбі за політичну справедливість. За що, за що?!

Ослаблені хвилі протестної активності в Росії отримали новий стимул до підйому: вже більше 25 днів триває голодування в Астрахані групи з двох десятків людей, що вимагають проведення в місті перевиборів мера. Те, що в одного кандидата сперли голоси на користь іншого, від «Єдиної Росії», це взагалі не новина, а зовсім звичайна справа, і коли політичне голодування починалося, ставлення до неї було більш ніж спокійне. Політику в Росії, як і у нас, не люблять, політикам не довіряють. До голодувань, як уже було відзначено вище, всерйоз не ставляться. До політичних голодувань - удвічі. Ну, полякають хлопці трохи да відступлять.

Однак, вони не відступають. Починали акцію 22 людини, за станом здоров'я з голодування вивели шістьох, але, на їхнє місце заступили нові люди. Після того, як з голодуючими зустрілася знаменита доктор Ліза - виконавчий директор фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка і діагностувала у них дуже важкий стан, бажання приєднатися або висловити солідарність висловили багато людей по всій Росії. Адже виявилося, що астраханці не жартують. І якщо вони готові завдати істотної шкоди своєму здоров'ю заради того, щоб їх почули - значить, вони відчувають за собою правду, заради якої можна піти на багато чого. Може, й на смерть.

Смерть - така одноразова і необоротна штука, використання якої однозначно говорить про щирість і глибину переконань людини, що накладає на себе руки, будь то кровожерний шахід або пенсіонер, зневірений знайти справедливість, - як 66-річний Василь Шаповалов, який підірвав у 2003 році гранатою себе та сімферопольського прокурора. І якщо в самогубних вчинках одинаків ще можна угледіти ознаки нервового зриву, то груповий похід за смертю або в її околиці вже точно говорить не про душевне нездоров'я голодуючих, а про важку хворобу держави і суспільства, змушує до таких вчинків.

Багато це чи мало - 25 днів голодування? Коли в 1981 році на безстрокову голодовку пішли ув'язнені північноірландської в'язниці Мейз, вимагаючи статусу політичних, 10 чоловік померло в термін від 46 до 73 днів. Юрій Луценко голодував з 22 квітня по 22 травня минулого року - 32 дні, при цьому по 6:00 проводячи в залі судових засідань. На думку його дружини, Ірини Луценко, смерть могла настати до сорокового дня голодування. Доктор Ліза вважає, що загроза здоров'ю організатору астраханської голодування Олегу Шеїну виходить в першу чергу від не дуже міцного серця: цей орган може в будь-який момент просто не витримати навантаження тривалим голодуванням. І якщо це, не приведи господи, трапиться, протестуючі отримають ту саму сакральну жертву, появи якої так побоювався Володимир Путін.

Прошу вибачення за недоречно спортивний підхід: рекорди, особисті заліки ... Але, один важливий момент відрізняє акцію Юрія Луценка від акції Олега Шеїна, крім тривалості. У нас люблять порівнювати опозиційні протести в Росії з нашими майданними протестами семирічної давнини, причому не на користь росіян. Так от, якщо поруч з екс-кандидатом в мери Астрахані стали плечем до плеча два десятки людей, а з урахуванням тих, хто заступає на місце вибулих - ще більше, українському екс-міністру довелося голодувати самому. Не вийшло перетворити голодування проти свавілля щодо себе в голодовку проти свавілля по відношенню до всіх. Навіть з членів «Народної самооборони» ніхто не підтримав лідера солідарною акцією. Як після арешту й ув'язнення Юлії Тимошенко не було масових виступів у її підтримку, на які, кажуть, вона дуже розраховувала. Але, боронь Боже когось в цьому дорікати.

Якщо люди вважають, що ризикувати здоров'ям і тим більше життям нема, за що і нема, за кого, - значить, так і є, як би хтось не вважав себе цим кимось, а своє щось - цим чимось. До більшості тут взагалі ніяких претензій. Більшість завжди права в своєму судорожному чіплянні за життя і якесь благополуччя. Саме тому вона, більшість, і виживає, здивовано розглядаючи окремих індивідів, готових жертвувати собою. З інстинктами виживання у громадян Україні повний порядок, і тут турбуватися нема чого.

Відсутність когось, окрім, природно, близьких, за кого могло б прийти в голову віддати життя, розслаблює: будемо, значить, жити-поживати. Але є щось в цій розслабленості безнадійна.

Леонід Швець